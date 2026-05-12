"Reacher" z odnowieniem na 5. sezon
Jack Reacher nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Amazon oficjalnie zamówił piąty sezon serialu Reacher. Odnowienie to ma miejsce na kilka miesięcy przed premierą czwartego sezonu, która nastąpi jeszcze w tym roku, choć jej dokładana data nie jest na razie znana.
To przedwczesne odnowienie nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, gdyż serial na podstawie powieści autorstwa Lee Childa odniósł ogromny sukces dla streamera, będąc jednym z najchętniej oglądanych tytułów tej platformy. Alan Ritchson powróci do roli Jacka Reachera, a Nick Santora pozostaje showrunnerem.
Zdjęcia do czwartego sezonu serialu, opartego na powieści "Jutro możesz zniknąć" zakończyły się na przełomie listopada/grudnia ubiegłego roku.
Wielkim pytaniem jest, która teraz z powieści o Reacherze zostanie zaadaptowana jako następna? Amazon tego na razie nie zdradza. Alan Ritchson, odtwórca tytułowej roli, wcześniej wskazał, że jego ulubioną książką o Reacherze jest druga, wydana w Polsce pod tytułem "Umrzeć próbując". Czy to właśnie ona trafi teraz na ekran? Tego dowiemy się w późniejszym czasie.
A Wasza jaka jest ulubiona? Której ekranizację chcielibyście zobaczyć?
Źrodło: Dark Horizons
