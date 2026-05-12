Andrzej Grabowski w najnowszej produkcji SkyShowtime "Morfeusz". Jest zwiastun serialu! 0

Na SkyShowtime już niedługo zadebiutuje kolejna polska produkcja. To trzymający w napięciu, pełen akcji oryginalny projekt platformy – "Morfeusz". W sieci pojawił się pierwszy zwiastun serialu.

Wczytywanie... fragment plakatu

Morfeusz to historia Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W głównych rolach zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Kamila Szeptyckiego, Mateusza Kmiecika i Sylwię Golę. W drugoplanowych bohaterów wcielą się, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Mateusz Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński. Gościnnie w serialu pojawiają się Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

Za reżyserię odpowiada Maciej Migas. Produkcja liczy 7 odcinków. Morfeusz zadebiutuje w serwisie Sky Showtime 2 czerwca 2026 roku.

Źrodło: SkyShowtime