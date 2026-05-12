Plakat horroru "Puchatek: Krew i miód 3" przygotowuje fanów na kolejną pokręconą opowieść

Pierwszy rzut oka na kolejny film z uniwersum Twisted Childhood został zaprezentowany na festiwalu w Cannes 2026. Mowa o trzecim filmie Puchatek: Krew i miód.

Nowe spojrzenie na Puchatek: Krew i miód 3 zostało udostępnione przez ITN Distribution, jedną z firm stojących za filmami z uniwersum Twisted Childhood. Udostępniła ona plakat promujący film.

Nie zdradza on niestety zbyt wiele z fabuły produkcji. Widzimy mroczny las, a we mgle stoją trzy postacie, które trudno rozpoznać. Na pierwszy plan wysuwa się czaszka umieszczona w środku śmiercionośnej pułapki. Po prawo widzimy zaś plakat filmu Pinocchio: Unstrung, a po lewo horroru Poohniverse: Monsters Assemble, który ma być zwieńczeniem potwornego uniwersum o mrocznych wersjach bajkowych postaci.

Nadchodzący film reżyseruje Scott Chambers, który wyreżyserował Piotruś Pan: Horror w Nibylandii. Scenariusz napisał Richard Stanley. Film wszedł do produkcji na początku tego roku. Chambers produkuje także wraz z twórcą franczyzy, Rhysem Frake-Waterfieldem.

Kinowe uniwersum rozpoczęło się w 2023 roku wraz z premierą pierwszego slashera z Kubusiem Puchatkiem. Puchatek: Krew i miód 3 nie ma obecnie daty premiery, choć jest ona planowana na ten rok.

Źrodło: Instagram