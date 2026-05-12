Powrót mistrzów grozy! Twórcy "The Blair Witch Project" ogłaszają "Experiment 11"

Fani kina grozy mają powód do ekscytacji. Twórcy kultowego The Blair Witch Project ogłosili nowy projekt zatytułowany Experiment 11, który zapowiada się jako jeden z najbardziej niepokojących horrorów najbliższych lat. Za reżyserię odpowiada Kevin Healey, znany jako twórca programu Scare Tactics.

Według ujawnionych informacji film rozegra się w tajemniczym ośrodku badań medycznych, gdzie grupa uczestników zostaje wciągnięta w eksperyment, który szybko wymyka się spod kontroli. Stawką mają być nie tylko ich życia, ale również przyszłość całej ludzkości.

Za produkcję wykonawczą odpowiadają twórcy The Blair Witch ProjectEduardo Sanchez oraz Gregg Hale. To właśnie ich kultowy film z 1999 roku zrewolucjonizował gatunek found footage i na zawsze zapisał się w historii horroru.

Healey nie ukrywa entuzjazmu wobec projektu. Jak podkreśla, Experiment 11 ma być filmem ambitnym, eksperymentalnym i psychologicznie intensywnym. Reżyser zapowiada, że produkcja zatrze granicę między filmową fikcją a rzeczywistością w sposób, jakiego widzowie jeszcze nie doświadczyli.

Sprzedaż praw do filmu ruszy podczas targów w Cannes Market. Na razie produkcja nie otrzymała jeszcze oficjalnej daty premiery, ale już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród fanów grozy.

Źrodło: Deadline

