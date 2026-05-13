"Każdy Kolejny Rok" z pierwszym zwiastunem. Prime Video szykuje emocjonalną premierę

Prime Video zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Każdy Kolejny Rok, który już teraz zapowiada się jako obowiązkowa premiera dla fanów romantycznych historii. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści "Every Summer After" autorstwa Carley Fortune, która przez 16 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów New York Timesa i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy.

Serial opowie nostalgiczną historię pierwszej miłości, wyborów i ludzi, którzy zostają z nami na zawsze. Akcja rozgrywa się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia w Barry’s Bay – malowniczym miasteczku nad jeziorem, które stanie się tłem dla pełnej emocji opowieści.

W zwiastunie poznajemy Percy, graną przez Sadie Soverall, która wraca po latach do rodzinnego Barry’s Bay. Na miejscu ponownie spotyka braci Florek – Sama i Charliego. Szczególnie trudne okazuje się spotkanie z Samem, w którego wciela się Matt Cornett. Bohater próbuje ukryć uczucia do Percy, mimo że jest już w innym związku.

W obsadzie znalazła się także Aurora Perrineau, towarzyszą jej również Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu oraz Elisha Cuthbert.

Za produkcję odpowiada Amy B. Harris, a w gronie producentów wykonawczych znalazła się również sama autorka książki. Każdy Kolejny Rok trafi na Prime Video już 10 czerwca 2026 roku, a wszystkie odcinki zostaną udostępnione tego samego dnia.

Źrodło: PrimeVideo