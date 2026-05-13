Prime Video ogłasza 4. sezon show komediowego produkcji własnej "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni"

Prime Video powraca z 4. sezonem polskiej edycji show komediowego produkcji własnej – "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" i ujawnia pierwsze nazwiska nowej odsłony. Wśród potwierdzonych uczestników widzowie zobaczą Tomasza Kota, Klaudię Halejcio, Katarzynę Bujakiewicz, Mariusza Kałamagę oraz

Jano. Najnowsza odsłona cieszącego się rosnącą popularnością sześcioodcinkowej produkcji zadebiutuje na platformie już wkrótce.

Dziesięcioro gwiazd świata rozrywki ponownie zmierzy się w wyjątkowym wyzwaniu pełnym gagów i "pułapek śmiechu", próbując rozśmieszyć się nawzajem, jednocześnie powstrzymując własny śmiech. Nad całością, jak zawsze, czuwa gospodarz programu – legenda polskiej komedii, niezawodny "Wujek Czarek" – Cezary Pazura, który z właściwym sobie humorem prowadzi uczestników przez kolejne etapy rywalizacji.

W 4. sezonie zobaczymy wyjątkową grupę uczestników reprezentujących różne pokolenia i style komediowe – wśród nich m.in. Tomasza Kota, jednego z najbardziej cenionych polskich aktorów, Klaudię Halejcio – aktorkę i influencerkę znaną z dużego dystansu do siebie i scenicznej energii, a także aktorkę Katarzynę Bujakiewicz, cenioną za autentyczność, poczucie humoru i charyzmę. W programie pojawią się również Mariusz Kałamaga, mistrz improwizacji i błyskotliwego humoru, oraz Jano – przedstawiciel młodego pokolenia twórców internetowych, który wnosi do show swój świeży,

nieprzewidywalny styl. Kolejni uczestnicy zostaną ujawnieni wkrótce.

Jak przyznaje Tomasz Kot, udział w programie okazał się dla niego jednym z najbardziej nietypowych wyzwań w karierze:

Przez lata uczyłem się, jak wywoływać emocje na ekranie – ale nigdy nie przypuszczałem, że najtrudniejsze okaże się… nie reagować wcale. Kiedy wszyscy wokół robią wszystko, żeby cię rozśmieszyć, zachowanie powagi to prawdziwy ekstremalny sport aktorski. Mam nadzieję, że widzom spodobają się nasze starania – zarówno w rozśmieszaniu innych, jak i w powstrzymywaniu przed śmiechem samego siebie – i że będą się przy tym doskonale bawić, bo na szczęście dla nich – oni mogą się śmiać.

Podobne odczucia towarzyszyły Klaudii Halejcio, która podkreśla, że LOL to nie tylko rywalizacja z innymi uczestnikami, ale też test własnych granic:

Byłam przekonana, że całkiem nieźle kontroluję śmiech… aż do momentu, gdy trafiłam do pokoju pełnego ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby mnie rozbawić. To starcie nie tylko z nimi, ale też z samą sobą!

O czym jest LOL: Kto Się Śmieje Ostatni?

Cezary Pazura zaprasza dziesięć gwiazd komedii i osobowości ze świata rozrywki do udziału w wyjątkowym eksperymencie – przez sześć godzin nie można się zaśmiać, próbując rozśmieszyć siebie nawzajem, jednocześnie powstrzymując się od uśmiechu. Ten, kto dotrwa do końca, wygra 100 tysięcy

złotych na wybrany cel charytatywny.

Źrodło: Prime Video / informacja prasowa