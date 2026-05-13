"Iron Maiden: Burning Ambition" w Helios na Scenie 0

Pełnometrażowy dokument "Iron Maiden: Burning Ambition" przedstawia niezwykłą, pięćdziesięcioletnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w filmie zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie.

Premiera filmu zbiega się z trwającą, dwuletnią światową trasą koncertową "Run For Your Lives", w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium – niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się pięć dekad temu.

Wyjątkowe wydarzenie celebrujące twórczość zespołu – EddFest – odbędzie się 11 lipca w historycznym Knebworth Park w Anglii i będzie częścią ponad 50 koncertów zaplanowanych na całym świecie w 2026 roku.

Iron Maiden został założony w 1975 roku przez basistę Steve’a Harrisa i z czasem stał się jednym z najbardziej utytułowanych zespołów na świecie. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 1980 roku utrzymują regularną aktywność fonograficzną – na ich dorobek składa się 17 albumów studyjnych, 13 albumów koncertowych oraz 47 singli, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Zespół zagrał niemal 2500 koncertów w 64 krajach, a na część z nich muzycy przylatywali na pokładzie Ed Force One – najpierw Boeinga 757, a później 747 – pilotowanego przez wokalistę Bruce’a Dickinsona. Iron Maiden są laureatami nagrody Grammy oraz Brit Award, a także wielu innych wyróżnień. Niedawno dołączyli do grona takich legend jak The Rolling Stones i Pink Floyd, otrzymując własną serię znaczków Royal Mail. Rok 2025 był oficjalnym 50. rokiem działalności zespołu, obchodzonym w ramach dwuletniej światowej trasy koncertowej „Run For Your Lives” oraz szeregu wydarzeń towarzyszących.

Źrodło: Helios / informacja prasowa