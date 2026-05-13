Guillermo del Toro ponownie współpracuje z Ronem Perlmanem, gwiazdą Hellboya, przy nowym filmie opracowywanym dla Netflixa. Realizowany projekt to animacja poklatkowa.

Obaj panowie od dawna współpracują. Perlman wystąpił w debiutanckim pełnometrażowym filmie del Toro, Cronos z 1992 roku. Ostatnio zaś pracowali razem przy filmie Pinokio Guillerma del Toro powstałym również dla platformy Netflix. Film poklatkowy z 2022 roku zdobył nagrodę za najlepszy pełnometrażowy film animowany na 95. ceremonii wręczenia Oscarów.

Guillermo del Toro podczas rozmowy w Londynie potwierdził, że Perlman jest częścią obsady jego nadchodzącego animowanego filmu The Buried Giant. Filmowiec nie ujawnił jednak jaką rolę odegra aktor.

Del Toro nazwał powstający projekt "fascynująco trudnym filmem animowanym poklatkowym dla dorosłych", dodając, że zespół stojący za tym filmem rozwija go "bez żadnych ustępstw wobec rodzinnej widowni." Będzie to adaptacja książki Kazuo Ishiguro wydanej w Polsce pod tytułem Pogrzebany olbrzym. Guillermo del Toro wraz z Dennisem Kellym jest autorem scenariusza do animacji.

Oryginalna powieść fantasy skupia się na starszej parze mieszkającej w fikcyjnej Anglii po odejściu Rzymian. Małżonkowie udają się w podróż w celu odnalezienia syna niewidzianego od lat.

Reżyser ujawnił, dlaczego konieczne jest użycie animacji poklatkowej do opowiedzenia tej konkretnej historii.

Jeśli zrobisz aktorskiego Pinokia, a nagle przez niego przejdzie kukiełka jest to okropną rzeczą, która nie pasuje do tego samego świata. Tak jak w filmie aktorskim o starej parze przemierzającej krajobraz pełen trolli i wróżek, a są tam efekty specjalne i aktorzy. Chcę, żeby wszystkie stworzenia były z tego samego materiału. To zajmie nam lata. I to jest niesamowicie trudne.

The Buried Giant nie ma jeszcze daty premiery. Możemy spokojnie założyć, że nie odbędzie się ona wcześniej niż druga połowa 2028 roku.

