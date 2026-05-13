Pojawił się pełny zwiastun najnowszej animacji od studia LAIKA majacego na swoim koncie takie hity jak Koralina i tajemnicze drzwi czy ParaNorman. Nadchodzący Wildwood z pewnością spodoba się fanom animacji od tego studia.

Projekt ten jest szóstym pełnometrażowym filmem firmy i jest reżyserowany przez Travisa Knighta na podstawie scenariusza Chrisa Butlera, opartego na powieści Colina Meloya, wokalisty zespołu The Decemberists.

Akcja osadzona w magicznie zniekształconym Portland opowiada o Prue McKeel, która wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Curtisem wchodzi do ukrytego i zaczarowanego lasu zamieszkanego przez potomków pierwszych osadników. W samym sercu tej krainy kryją się sekrety, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Kiedy braciszek Prue, Mac, zostaje porwany przez mordercze kruki i tajemniczą kobietę imieniem Alexandra, dziewczyna wyrusza na pełną magii i niebezpieczeństw wyprawę, by go odzyskać.

Swoich głosów bohaterom animacji użyczają m.in. Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett i Richard E. Grant.

Wildwood wejdzie do kin w USA 23 października 2026 roku. Polska data debiutu nie została jeszcze ogłoszona.

