"Backrooms. Bez wyjścia" z ostatnią zapowiedzią od A24

A24 zaprezentowało ostatnią zapowiedź swojej filmowej adaptacji internetowego horroru, fenomenu od lat budzącego niepokój użytkowników sieci. Mowa oczywiście o "Backrooms".

Kane Parsons, 19-letni reżyser, który stworzył oryginalny viralowy film, reżyseruje kinowy projekt, stając się najmłodszym reżyserem w historii A24. Parsons pracuje na scenariuszu Roberto Patino.

Oryginalny film krótkometrażowy typu "creepypasta" rozgrywa się w latach 90. i pokazuje młodego reżysera wpadającego w inny wymiar, wędrującego po niepokojąco żółtym, pustym i labiryntowym biurze – które może być domem dla istot z innego świata.

Jak prezentuje się fabuła kinowej adaptacji "Backrooms: Bez wyjścia"?

Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku.

Chiwetel Ejiofor i Renate Reinsve prowadzą obsadę filmu, w którym młody reżyser zostaje zastąpiony terapeutą. Mark Duplass, Finn Bennett i Lukita Maxwell również pojawią się na ekranie. Producentami są m.in. James Wan, Shawn Levy i Michael Clear.

Backrooms. Bez wyjścia do polskich kin wejdzie 19 czerwca 2026 roku dzięki dystrybucji od Monolith Films.

Źrodło: A24