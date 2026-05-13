Spin-off "Teorii wielkiego podrywu" już gotowy! HBO Max prezentuje zwiastun i podaje datę premiery

HBO Max opublikowało oficjalną pierwszą zapowiedź swojego oryginalnego serialu komediowego Stuart nie ratuje wszechświata. Ujawnienie to miało miejsce dziś podczas prezentacji ramówkowej Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku.

kadr z serialu "Stuart nie ratuje wszechświata"

Dziesięcioodcinkowy serial, będący spin-offem Teorii wielkiego podrywu, zadebiutuje w piątek 24 lipca 2026 roku w HBO Max. Nowe odcinki będą pojawiać się na platformie co tydzień.

O czym opowie ta nowa komediowa produkcja?

Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom psuje urządzenie zbudowane przez Sheldona i Leonarda, przypadkowo powodując apokalipsę w multiwersum. Musi naprawić swoje błędy i przywrócić rzeczywistość. Stuartowi w tym zadaniu pomaga jego dziewczyna Denise, przyjaciel geolog Bert oraz fizyk kwantowy, wszechobecny wrzód na tyłku, Barry Kripke. Po drodze spotykają alternatywne wersje postaci, które znamy i kochamy z "Teorii wielkiego podrywu". Jak sugeruje tytuł, sprawy nie idą dobrze.

W serialu występują Kevin Sussman jako tytułowy Stuart, Lauren Lapkus jako Denise, Brian Posehn jako Bert i John Ross Bowie jako Barry. Stuart nie ratuje wszechświata został wyprodukowany, stworzony i napisany przez Chucka Lorre.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl