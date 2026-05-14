Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix daje zielone światło trzeciej części "Dużych dzieci" z Adamem Sandlerem 0

Platforma Netflix oficjalnie rozpoczęła prace nad trzecią odsłoną serii "Duże dzieci". Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, jednak zaangażowanie kluczowych twórców sugeruje, że produkcja nabiera realnych kształtów.

Wczytywanie...

Choć nie ogłoszono jeszcze pełnej obsady, wiele wskazuje na powrót głównych gwiazd cyklu. W filmie wystąpią Adam Sandler, David Spade, Kevin James, Chris Rock oraz Rob Schneider. Aktorzy już wcześniej sugerowali możliwość powrotu w mediach społecznościowych, jednak dopiero teraz projekt uzyskał oficjalne potwierdzenie.

Za kamerą stanie Kyle Newacheck, natomiast scenariusz współtworzą Sandler i jego wieloletni współpracownik Tim Herlihy. Producentami filmu są m.in. Sandler, Jackie Sandler, Jack Giarraputo oraz Herlihy.

Pierwsza część "Dużych dzieci" zadebiutowała w 2010 roku, osiągając imponujący wynik 271 milionów dolarów w globalnym box office. Kontynuacja z 2013 roku również odniosła sukces finansowy, zarabiając 247 milionów dolarów na całym świecie. Seria opowiada o grupie przyjaciół, którzy po latach spotykają się wraz z rodzinami podczas weekendowego wyjazdu z okazji Święta Niepodległości.

Choć szczegóły fabularne trzeciej części pozostają nieznane.

Źrodło: Variety