Matt Reeves ujawnia główną obsadę kontynuacji "Batmana"

Reżyser Matt Reeves oficjalnie rozpoczął odsłanianie kart przed startem zdjęć do "The Batman: Part II".

Wśród aktorów ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona jako Bruce’a Wayne’a/Batmana, Jeffreya Wrighta w roli komisarza Jima Gordona, Colina Farrella jako Pingwina oraz Andy'ego Serkisa jako Alfreda Pennywortha.

Powroty obejmują także postacie drugoplanowe. Jayme Lawson ponownie wcieli się w burmistrz Bellę Reál, natomiast Gil Perez-Abraham wraca jako oficer Martinez. Choć nie są to nazwiska pierwszego planu, ich obecność sugeruje kontynuację wątków politycznych i społecznych z pierwszego filmu.

Reeves zapowiedział jednocześnie kolejne ogłoszenia, które mają skupić się na nowych twarzach w obsadzie. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk pojawiają się Sebastian Stan jako Harvey Dent, Scarlett Johansson jako Gilda Dent oraz Charles Dance w roli Christophera Denta. Na ten moment nie zostały one jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale wszystko wskazuje na to, że studio szykuje znaczące rozszerzenie galerii postaci.

"The Batman: Part II" ma trafić do kin 1 października 2027 roku.

Źrodło: darkhorizons.com