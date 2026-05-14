Przestępca z krwi i kości czy siły nadprzyrodzone? Serial "Co się stało z Gracie Darling" już dostępny w CANAL+

Od dziś na Canal+ dostępna jest sześcioodcinkowa produkcja "Co się stało z Gracie Darling". Zabiera ona widzów do małego miasteczka, w którym tajemnica sprzed lat nadal odciska piętno na jego mieszkańcach. Dawne sekrety nie pozwalają o sobie zapomnieć, a powrót w rodzinne strony budzi w głównej bohaterce traumy z przeszłości.

Akcja serialu rozpoczyna się niemal trzy dekady po tajemniczym zaginięciu tytułowej Gracie Darling. Nastolatka znika bez śladu podczas seansu spirytystycznego, organizowanego przez grupę przyjaciółek zamieszkujących małe australijskie miasteczko. Jej niewyjaśniona historia, z biegiem lat, staje się legendą i częścią lokalnego folkloru. Wszyscy mieszkańcy znają jej szczegóły, a młodzież do dziś bawi się w odgrywanie scenek nawiązujących do tamtych wydarzeń. W czasie jednego z takich spotkań niespodziewanie dochodzi do powtórnego zaginięcia. Sytuacja nie wygląda na przypadek, lecz mroczną grę, która rozpoczyna się na nowo.

Joni Gray, najbliższa przyjaciółka zaginionej dwadzieścia siedem lat wcześniej Gracie, wraca w rodzinne strony. Kobieta, dziś pracująca jako psycholożka, nadal walczy z wewnętrznymi demonami, które nie opuściły jej od czasów dzieciństwa. Joni przeczuwa, że sprawy są ze sobą powiązane i z pomocą lokalnego śledczego rozpoczyna własne dochodzenie, chcąc położyć kres spekulacjom i niedopowiedzeniom.

Co się stało z Gracie Darling balansuje na granicy między thrillerem kryminalnym a dramatem psychologicznym. Serial nie tylko skupia się na intrygującym śledztwie, ale także opowiada o pamięci, traumie oraz o tym, jak przeszłość potrafi wpływać na życie całej społeczności przez długie lata.

Produkcję wyreżyserował Jonathan Brough, a scenarzystką serii jest Miranda Nation. W roli Joni Gray występuje Morgana O'Reilly, której partneruje, między innymi, Harriet Walter, znana widzom z seriali Sukcesja i Ted Lasso.

Serial można oglądać w CANAL+ od dziś, 14 maja. Kolejne odcinki będą dostępne w serwisie co czwartek.

Źrodło: Canal+