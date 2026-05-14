"Prawnik z Lincolna" zakończy się 5. sezonem 0

Netflix oficjalnie potwierdził, że jego serial Prawnik z Lincolna zakończy się nadchodzącym piątym sezonem. Ten zamówiony został na początku tego roku.

kadr z serialu "Prawnik z Lincolna"

Dziesięcioodcinkowy piąty sezon będący obecnie w produkcji będzie ostatnim, który ukaże Nam losy specyficznego prawnika Mickey’a Hallera, w którego wciela się Manuel Garcia-Rulfo. Jego premiera prawdopodobnie będzie miała miejsce w 2027 roku.

Fabuła finałowej serii opierać będzie się na siódmej książce Michaela Connelly'ego o Mickey’m Hallerze "Resurrection Walk". Na serię składa się osiem książek. Pierwsza zaadaptowana została na film z Matthew McConaugheyem w roli głównej, a druga, czwarta, piąta i szósta zostały zaadaptowane przez Netflix w formie sezonów serialu Prawnik z Lincolna.

Współtwórcy serialu Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez wydali oświadczenie po decyzji Netflixa, w którym m.in. zapowiedzieli, że piąty sezon będzie satysfakcjonujący dla widzów.

Wszystko dobre musi się skończyć, ale na szczęście czasem to, jak się kończy, zależy od nas. Od samego początku misją było nie tylko opowiedzenie historii Mickey’ego Hallera i jego towarzyszy, ale także nadanie tej historii właściwego zakończenia. I choć oczywiście jest to słodko-gorzkie, to też niesamowita okazja, by zakończyć tę przygodę i być może wytyczyć nowy kierunek dla niektórych naszych postaci w przyszłości. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Netflixowi i A+E Studios. Ale przede wszystkim jesteśmy wdzięczni fanom na całym świecie za oglądanie i wspieranie tego programu. Obiecujemy, że właśnie teraz budujemy ostatni sezon, który zapewni satysfakcjonujący finał, na jaki zasługuje Mickey Haller. Nie możemy się doczekać, żeby się tym z wami podzielić! powiedzieli .

W czwartej serii, która zadebiutowała na początku lutego tego roku, świat Mickey’ego Hallera został wywrócony do góry nogami, gdy jego przyrodnia siostra, o której istnieniu nie wiedział, Emi (Cobie Smulders), przychodzi do niego z prośbą o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. W naznaczonym więzami krwi i ukrytymi sekretami sezonie, Mickey podejmuje się unieważnienia sześcioletniego wyroku za morderstwo, ale im głębiej brnie w tą sprawę, tym bardziej złowrogie stają się siły przeciwko niemu.

Wcześniej jednak Mickey sam musiał walczyć o sprawiedliwość i niewinność, po tym jak został niesłusznie oskarżony o morderstwo. Po tym jest zdeterminowany, by naprawić ogromne błędy wymiaru sprawiedliwości. Ale gdy rozplątuje niebezpieczną sieć korupcji i kłamstw, musi zmierzyć się z rozbitym dziedzictwem swojej rodziny — zarówno wybranej, jak i tej, o której istnieniu nie wiedział.

Źrodło: Dark Horizons