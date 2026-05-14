Powstaje animacja o doktorze Dolittle. Poznajcie szczegóły

Oficjalnie rozpoczęła się produkcja animowanego filmu pełnometrażowego "Doctor Dolittle: King of the Wild" w Sycamore Studios i Reel FX Animation Studios. To drugie studio odpowiada m.in. za Spongebob: Klątwa pirata i Księgę życia.

Historia ukazana w animacji śledzić ma losy doktora Dolittle’a po tym, jak transmitowana na żywo jego ekspedycja kończy się niepowodzeniem. Przpadkowo doprowadzają oni grupę kłusowników do odkrycia legendarnego stworzenia. Aby naprawić katastrofę i przywrócić swoją reputację, Dolittle musi ponownie spotkać się z trzema byłymi sojusznikami z zoo na misję ratunkową związaną z przetrwaniem królestwa zwierząt.

Cal Brunker i Bob Barlen napisali scenariusz, a Timothy Reckart wyreżyseruje projekt.

Umiejętność doktora Dolittle’a do rozmowy ze zwierzętami uczyniła go ulubionym ambasadorem każdego pokolenia między światem ludzi i zwierząt. Jesteśmy podekscytowani, że możemy przedstawić go nowemu pokoleniu rodzin poprzez przygodę pełną emocji, humoru i serca, która przypomina nam, że świat jest pełen odkryć, które dopiero czekają na dokonanie powiedział Reckart.

Seria, oparta na książkach Hugh Loftinga była dotychczas już wiele razy przenoszona na ekran. Najpopularniejsze filmowe adaptacje to Doktor Dolittle z 1967 roku, jego remake z 2020 roku z Robertem Downey Jr. i dwa filmy z Eddie Murphym.

Oprócz filmu, Sycamore Studios planuje rozwinąć franczyzę na powieści graficzne, gry oraz partnerstwa rozrywkowe oparte na lokalizacji, obejmujące zoo, parki rozrywki i atrakcje rodzinne.

Źrodło: Variety