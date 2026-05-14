Halsey scenarzystką psychoseksualnego horroru. W projekt zaangażowana Lilly Wachowski

Halsey, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, która w ostatnich latach realizuje się także w branży filmowej, dopisała do swojego harmonogramu nowy projekt. Według tego co podają zaufane zagraniczne źródła będzie ona współautorką scenariusza i zagra główną rolę w horrorze "psycho-seksualnym". Dodatkowo, jeden z reżyserów Matrixa będzie zaangażowany w jego tworzenie.

Halsey, kadr z filmu "Americana"

Halsey zagra główną rolę w filmie "Replacer", współtworzonym przez jej narzeczonego – aktora i reżysera, Avana Jogię, który stanie za kamerą tego projektu. Wśród producentów znajduje się Lilly Wachowski, autorka Matrixa.

Film zostanie wystawiony na targach w Cannes jeszcze w tym tygodniu. CAA Media Finance oraz UTA Independent Film Group reprezentują prawa do Ameryki Północnej. Tymczasem Film Mode Entertainment nadzoruje sprzedaż międzynarodową.

Jogia opisał ton i styl filmu jako "jasny i elektryzujący klubowy horror połączony z wrażliwą romantyczną opowieścią o przynależności i wspólnocie."

Akcja rozegra się w Montrealu. Proxy, didżejka, spotyka pociągającego artystę i jego grupę przyjaciół prowadzących podziemną stację radiową. Nadawanie stacji zostaje zniekształcone przez tajemniczy sygnał ukryty głęboko pod miejskim metrem. Proxy musi uciec, zanim dźwięk zamieni ją i jej nowych przyjaciół w coś surowego, pierwotnego i nie do poznania.

Halsey ostatnio widziana była w horrorze Ti Westa, MaXXXine, grając u boku Mii Goth. Wystąpiła także w kryminalnym thrillerze Tony'ego Tosta Americana, z Sydney Sweeney w roli głównej.

Źrodło: ComingSoon