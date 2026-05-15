Zbliża się sezon na filmy "wakacyjne", a są to głównie produkcje o przetrwaniu, a przeciwnikami często są rekiny przedstawiane w filmach jako mordercze i krwiożercze stworzenia. Do sieci trafił właśnie zwiastun nowej produkcji z tego gatunku, ale połączony z thrillerem, gdzie tym złym jest również człowiek.

W produkcji zatytułowanej "Chum" występuje popularna aktorka Alice Eve, którą kojarzyć możecie z filmów akcji tj. Zabójcza pułapka czy Na tropie zabójcy. Survivalową produkcję wyreżyserował Jonathan Zuck mający na swoim koncie horror Within the Darkness.

Akcja Chum rozgrywa się na Malcie. Wymarzony ślub staje się koszmarem, gdy atakuje krwiożerczy rekin, a złowrogi rybak z ukrytymi zamiarami zamienia świętowanie w śmiertelną pułapkę. Zmuszeni do walki między otwartą wodą a nieustępliwym ludzkim drapieżnikiem, weselnicy muszą walczyć o przetrwanie. Tajemnice wychodzą na powierzchnię, a lojalności się rozpadają. Gdy nowożeńcy są doprowadzani do granic możliwości, muszą zmierzyć się z pęknięciami w swoim związku, by zdecydować, kto przeżyje, a kto umrze.

Zwiastun Chum pokazuje Alice Eve jako gościa przybywającego na śródziemnomorski ślub podczas wakacji. Jednak ona i jej przyjaciele stają w obliczu śmiertelnego zwrotu akcji, gdy spotykają szalonego rybaka, który chce nakarmić nimi głodne rekiny.

W obsadzie są także Eric Michael Cole, Elle Haymond, Sarah Siadat, Johnny Gaffney, Lisa Yaro oraz Jim Klock.

Chum trafi do kin oraz na VOD 5 czerwca 2026 roku. Fabularnie mocno przypomina on ubiegłoroczny film Niebezpieczne zwierzęta.

