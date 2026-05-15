Amazon MGM Studios oficjalnie ogłasza początek castingów do roli Jamesa Bonda!
Po długim czasie spekulacji nareszcie niedługo doczekamy się prawdziwych wieści castingowych jeśli chodzi o to kto po Danielu Craigu przejmie rolę najsłynniejszego agenta – Jamesa Bonda. Amazon MGM Studios ogłosił oficjalnie, że rozpoczęto przesłuchania aktorów branych pod uwagę do tej roli.
Brytyjska reżyserka castingu Nina Gold została zaangażowana do pomocy w procesie. Pracowała przy niezliczonych filmach, w tym m.in. przy serii "Jurassic World", Marsjaninie, Prometeuszu, a także przy takich serialach jak Gra o tron czy Czarnobyl. Dotychczas to Debbie McWilliams była wieloletnią reżyserką castingu do filmów Bonda, pomagając znaleźć Daniela Craiga, Pierce'a Brosnana i Timothy'ego Daltona.
Amazon MGM Studios poinformowało w oświadczeniu:
Poszukiwania kolejnego Jamesa Bonda trwają. Chociaż nie planujemy komentować szczegółów podczas procesu castingu, z radością podzielimy się wiadomościami z fanami 007, gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment.
Denis Villeneuve wyreżyseruje nowy film, a Amy Pascal i David Heyman wyprodukują go na podstawie scenariusza Stevena Knighta. Tacy aktorzy jak Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, a ostatnio Louis Partridge są potencjalnymi kandydatami do tej roli. Takie plotki krążą w sieci od wielu miesięcy.
Źrodło: Dark Horizons
