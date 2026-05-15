Po długim czasie spekulacji nareszcie niedługo doczekamy się prawdziwych wieści castingowych jeśli chodzi o to kto po Danielu Craigu przejmie rolę najsłynniejszego agenta – Jamesa Bonda. Amazon MGM Studios ogłosił oficjalnie, że rozpoczęto przesłuchania aktorów branych pod uwagę do tej roli.