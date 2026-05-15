Los filmu "Avatar 4" niepewny. Powodem kosztowna produkcja

Disney chce czwartego i piątego filmu z serii Avatar, ale ostateczna, wiążąca decyzja jeszcze nie zapadła. Jak mówi reżyser, James Cameron powodem jest czas i koszty.

W wywiadzie udzielonym w podcaście magazynu Empire Cameron powiedział, że plany dotyczące kolejnych dwóch filmów są na ten moment wciąż bardzo niepewne. Oba projekty są na razie w nowej fazie pisania i rozwoju.

Największym powodem wahań są oczywiście pieniądze. Obecnie produkcja Avatara jest koszmarnie droga i zabiera mnóstwo czasu. Reżyser chce zmiany tego kosztownego i czasochłonnego procesu. Najbliższy rok ma on spędzić na przyjrzeniu się nowym technologiom i szukaniu sposobów na realizację Avatarów w bardziej efektywny sposób. Jego celem jest zejście co najmniej do 2/3 kosztów.

Tym samym produkcja Avatara 4 z pewnością nie wejdzie do realizacji w tym, ani za pewne w przyszłym roku. Tak więc zapowiedziana data jego premiery na grudzień 2029 roku stoi pod znakiem zapytania. Chyba, że Cameron naprawdę ogarnie szybki sposób na realizację tych projektów bez utraty ich jakości.

Zeszłoroczny Avatar: Ogień i popiół przyniósł na całym świecie 1,49 miliarda dolarów, co wciąż jest dużą kwotą, ale o wiele mniejszą niż zarobek jedynki i dwójki.

