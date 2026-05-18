"Latarnie" - nowy zwiastun serialu HBO Max zdradza datę premiery

DC Studios i HBO Max opublikowały nową zapowiedź serialu Latarnie. Materiał potwierdza także letnią datę premiery. W przeciwieństwie do poprzedniego teasera, nowe ujęcia opierają się bardziej na akcji i budowaniu świata, jednocześnie ujawniając więcej informacji o Korpusie Zielonych Latarni.

Serial zadebiutuje 16 sierpnia 2026 roku na HBO i HBO Max. Na jego pierwszy sezon składa się osiem odcinków.

Nowy zwiastun zaczyna się od Hala, który uczy Johna różnych zastosowań pierścienia mocy. Poza dużą ilością akcji, materiał daje fanom pierwszy pogląd na powracającego Nathana Filliona jako Guya Gardnera z Supermana. Widzimy także Laurę Linney, ale niestety nie ujawniono w kogo się wciela. Jedno z najbardziej zaskakujących ujęć pokazuje Hala Jordana w pełni przebranego za Zieloną Latarnię, odwiedzającego inną planetę.

Projekt ten jest produkcją detektywistyczną inspirowaną komiksami. Główni bohaterowie to Hal Jordan grany przez Kyle'a Chandlera oraz John Stewart, którego portretuje Aaron Pierre. Wcielają się oni w międzygalaktycznych gliniarzy. Hal to weteran korpusu Zielonych Latarni, a John jest jego nowym rekrutem.

Hal Jordan i John Stewart wciągnięci zostają w sprawę morderstwa, które tylko z pozoru ma miejsce w odizolowanym punkcie, w sercu Ameryki – Nebrasce. Oboje muszą wykorzystać swoje umiejętności, aby odkryć mroczną tajemnicę i nadchodzące zagrożenie, które może ich wszystkich zniszczyć. Akcja rozgrywać będzie się na przestrzeni dwóch okresów – w 2016 roku i w 2026 roku. – głosi oficjalny opis 1. sezonu.

Oprócz Pierre’a i Chandlera, w Latarniach występują Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson oraz Jasmine Cephas Jones.

Serial Latarnie jest współtworzony przez Chrisa Mundy'ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, którzy są współtwórcami serialu. Mundy pełni funkcję showrunnera.

