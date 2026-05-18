Nadchodzi kolejny spin-off animacji "Pora na przygodę!". Znamy datę premiery 0

Disney+ i Hulu ogłosiły datę premiery "Adventure Time: Side Quests". To nowy spin-off popularnej animacji Pora na przygodę!, która zakończyła się w 2018 roku po emisji aż 10 sezonów.

Adventure Time: Side Quests to spin-off opowiadający o młodym Finnie i psie imieniem Jake. Oprócz daty premiery, która wyznaczona została na 28 czerwca 2026 roku na Disney+ i Hulu, fani mogą także "rzucić okiem" na pierwszy plakat.

Serial ten jest tworzony zarówno dla nowej, jak i obeznanej z serią publiczności, skupiając się na samodzielnych historiach osadzonych w krainie Ooo. Opisywany jest on jako uzupełnienie oryginału, rozwijające swoją fabułę, ale nie zamykające się na nowych, nie znających wcześniejszych animacji widzów. W obsadzie są Sasha Knight dubbingująca Finna oraz John DiMaggio jako pies Jake.

Nate Cash pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Darrick Bachman jest scenarzystą, a reżyserami są Victor Courtright i Niki Yang.

Oryginalna produkcja opowiadała o przygodach Jake i Finna, które przeżywali razem w krainie Ooo. Chłopiec zawsze pragnął być superbohaterem, a Finn to magiczny, stary i bardzo mądry pies o wielkim sercu.

Dotychczas w skład serii Pora na przygodę! należą Pora na przygodę: Fionna i Cake oraz Pora na przygodę: Odległe krainy.

Źrodło: ComingSoon