"Ella zaklęta" w formie serialu od Disney+?

Jak donoszą zagraniczne media Disney+ podobno rozpoczął prace nad serialem telewizyjnym opartym na baśniowym filmie z 2004 roku z Anne Hathaway Ella zaklęta.

Hathaway ma być producentką wykonawczą serialu, który napisze Ilana Wolpert, a showrunnerką będzie Beth Schwartz. Serial ma zachować podstawową fabułę filmu i oryginalnej książki Gail Carson Levine, ale odejdzie od stylu "Kopciuszka" na rzecz bardziej opowieści o dorastaniu w środowisku szkoły z internatem. Można rzec, że Disney tworzy coś na wzór "Wednesday".

Oryginalny film opowiada o 16-letniej Elli z Frell – przeklętej od urodzenia, by wykonywać każde polecenie – która po przedwczesnej śmierci matki trafia do szkoły z internatem. Tam doprowadzona do ostateczności, zaczyna odkrywać prawdę o swoim "darze" od wróżki chrzestnej i rozpoczyna walkę o niezależność.

Miramax Television i Paramount Television Studios współprodukują serial, a Johnathan Rice i Adam Shulman również będą jego producentami wykonawczymi.

Źrodło: Deadline