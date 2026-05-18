Tajemnicza inwazja w zwiastunie post-apokaliptycznego "Hopeu". Obraz od Na Hong-jin walczy w Cannes o Złotą Palmę

Tuż po premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes zwiastun filmu akcji i science fiction Hopeu został ujawniony szerokiej publiczności. Obraz ten jest pierwszym filmem Na Hong-jina od Lamentu z 2016 roku. Na swoim koncie ten południowokoreański reżyser ma także Morze Żółte.

Obraz, który zadebiutował w Cannes wstrząsnął podobno publicznością, oczywiście w pozytywnym względzie i otrzymał owacje na stojąco trwające co najmniej 6-7 minut. Wiele z reakcji porównywało film do Mad Max: Na drodze gniewu, który przez większość swojego 160-minutowego czasu trwania był opisywany jako nieustanny film pościgowy.

Historia zaczyna się w odizolowanej wiosce Hope Harbor, niedaleko Koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej. Szef policji Bum-seok (Hwang Jung-min) i funkcjonariusz Sung-ae (Hoyeon) zostają wezwani, by odnaleźć tajemniczą istotę, która sieje spustoszenie w wiosce. W pobliskim lesie grupa myśliwych, w tym Sung-ki (Zo In-Sung), wyrusza, by ścigać bestię, ale zamiast tego to oni stają się ofiarami. Trwa desperacka walka o przetrwanie z czymś, z czym nigdy wcześniej się nie zetknęli. To, co zaczyna się jako prosta wiejska sytuacja kryzysowa, szybko przeradza się w coś znacznie dziwniejszego — kosmiczną tajemnicę, która rozdziera poczucie rzeczywistości w mieście.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell i Cameron Britton uzupełniają obsadę Hopeu. Hong-Jin jest także autorem scenariusza filmu, który uważany jest za najdroższy koreański projekt w dotychczasowej historii. Jego kinowa premiera jesienią.

Źrodło: Neon, Dark Horizons