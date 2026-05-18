"Her Private Hell" - walka o przetrwanie w eksperymentalnym dziele reżysera "Drive". Mamy zwiastun

Tuż po premierze w Cannes najnowszego filmu Nicolasa Windinga Refna "Her Private Hell", Neon zaprezentował światu zwiastun produkcji, która zapowiadana jest jako najbardziej eksperymentalne dzieło reżysera Drive z Ryanem Goslingiem.

Gdy tajemnicza mgła pochłania futurystyczną metropolię, na żer wychodzi śmiertelna i nieuchwytna istota – ohydny morderca znanego jako Skórzany Człowiek, który krąży po mieście, zabijając kobiety. Jest on tłem do pozostałych wydarzeń. Zmartwiona młoda kobieta szuka ojca, a jej droga przecina się z amerykańskim żołnierzem starającym się wydostać swoją córkę z rozpętanego piekła.

Film jak mówi twórca odrzuca klasyczną strukturę fabularną na rzecz atmosfery i wizualnego doświadczenia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Sophie Thatcher i Charles Melton prowadzą obsadę, w której znajdują się także Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Dougray Scott, Diego Calva, Shioli Kutsuna, Aoi Yamada, Hidetoshi Nishijima i Parker Sawyers.

Her Private Hell trwa 109 minut, co oznacza pierwszy pełnometrażowy film Refna od dekady. Projekt w dużej mierze powstał na terenie Tokio, ale ekipa kręciła też w Kopenhadze.

Neon ustalił premierę kinową filmu w USA na 24 lipca 2026 roku. O polskiej dacie debiutu nic na razie nie wiadomo.

Źrodło: Neon, Dark Horizons