Nagła zmiana w głównej obsadzie 2. sezonu "Harry'ego Pottera" od HBO 0

Gracie Cochrane, która wciela się w Ginny Weasley w nadchodzącym serialu HBO "Harry Potter", nie powróci w drugim sezonie.

Wczytywanie... Gracie Cochrane, Alastair Stout, kadr z planu serialu "Harry Potter"

Nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących rezygnacji młodej aktorki. Jedynie jej rodzina wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie:

Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o rezygnacji z roli Ginny Weasley w serialu HBO o Harrym Potterze po pierwszym sezonie. Jej czas spędzony w świecie Harry’ego Pottera był naprawdę wspaniały i jest głęboko wdzięczna Lucy Bevan oraz całemu zespołowi produkcyjnemu za stworzenie tak niezapomnianego przeżycia. Gracie jest bardzo podekscytowana możliwościami, jakie niesie ze sobą przyszłość.

HBO wydało również własne oświadczenie, w którym stwierdza:

Popieramy decyzję Gracie Cochrane i jej rodziny, by nie wracałą do następnego sezonu serialu HBO o Harrym Potterze. Jesteśmy wdzięczni za jej pracę przy pierwszym sezonie serialu. Życzymy Gracie i jej rodzinie wszystkiego najlepszego.

Produkcja pierwszego sezonu zmierza właśnie ku końcowi. Zatytułowany jest on tak jak pierwsza część czarodziejskiej sagi, a więc – Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Adaptacja popularnych książek J.K. Rowling została oficjalnie przedłużona na drugi sezon na początku tego miesiąca. Trwają już przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do kontynuacji, które zaplanowane są na jesień.

Na razie nie wiadomo, kto dostanie tę rolę w drugim sezonie. Ginny odgrywa kluczową rolę w całej sadze ze względu na jej relację z samym Harrym ukazaną w dalszych książkach.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny będzie miał premierę w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dokładna data zostanie dopiero podana przez HBO.

Źrodło: Dark Horizons