FX zamawia pełny sezon serialu "Very Young Frankenstein" 0

FX oficjalnie zamówiło pełny sezon serialu "Very Young Frankenstein", który będzie prequelem filmowego klasyka Mela Brooksa z 1974 roku Młody Frankenstein.

Wczytywanie... kadr z filmu "Młody Frankenstein"

Zamówienie na pilot miało miejsce już we wrześniu. Odcinek ten musiał zadowolić osoby decyzyjne, bowiem inaczej decyzja o realizacji pełnego sezonu by nie zapadła. Projekt będzie emitowany na FX i Hulu. Szczegóły fabularne serialu na razie pozostają tajemnicą.

"Very Young Frankenstein" łączy inspirację z ulubionego filmu fanów z pomysłowym, bezceremonialnym duchem, który przez lata definiował komedie FX, czyniąc z tego projektu całkowicie oryginalne spojrzenie na klasyczną historię powiedział prezes FX Entertainment, Nick Grad.

Znamy jednak obsadę, która prezentuje się znakomicie. W rolach głównych wystąpią Zach Galifianakis, Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford, Kumail Nanjiani oraz Cary Elwes jako prezydent Stanów Zjednoczonych.

Stefani Robinson jest producentką wykonawczą serii wraz z Taiką Waititi i Garrettem Baschem. Wszyscy trzej tworzą zespół stojący za uznanym serialem FX Co robimy w ukryciu, a Robinson pracował także przy serialach FX Fargo i Atlanta.

Oryginalny film pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych dzieł Brooksa, będąc parodią i hołdem dla klasycznych filmów o potworach. Opowiadał on o wnuku słynnego doktora Frankensteina, który zaczyna kontynuować dzieło swojego dziadka. Pomagają mu w tym garbaty Igor i Inga. Razem tworzą potwora, którego jedynym pragnieniem jest miłość.

Źrodło: The Hollywood Reporter