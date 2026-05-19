W sieci zadebiutował zwiastun bardzo dziwnego filmu z gatunku czarnej komedii i sci fi "The Fox". To australijska produkcja, która z opisu brzmi trochę jak niskobudżetowy projekt, ale gwiazdorska obsada sugeruje całkowicie inną drogę.

Projekt pochodzi od scenarzysty i reżysera Dario Russo, autora viralowego krótkometrażowego filmu o superbohaterze Italian SpiderMan. W rolach głównych w The Fox występują wielokrotnie nagradzana aktorka Olivia Colman oraz Jai Courtney. Obsadę uzupełniają Miranda Otto, Sam Neill, Emily Browning, Damon Herriman, Claudia Doumit, Zlatko Burić oraz Kim Gyngell, Heather Mitchell i Frankie J. Holden. Colman nie zobaczymy na ekranie, a usłyszymy, bowiem udziela ona głosu tytułowemu lisowi.

Courtney gra Nicka, sympatycznego spadkobiercę bogatego wiejskiego właściciela ziemskiego, który odkrywa, że jego narzeczona, Kori (Browning), go zdradza. Mężczyzna pragnie naprawić ten problem. Pewnej nocy łapie zbuntowanego Lisa (Colman), a ten oferuje mu kompromis: jeśli Nick pozwoli mu żyć, Lis pomoże mu uratować jego związek. Wystarczy, że wepchnie Kori do magicznej nory z mocą przemiany w idealną partnerkę. Nick podąża za radą Lisa, a Kori pojawiająca się ponownie wydaje się być wszystkim, czego kiedykolwiek pragnął. Wychodzące jednak szybko na jaw jej nowe dziwactwa sprawiają, że Nick zaczyna zastanawiać się czy jednak dobrze zrobił.

The Fox wejdzie do australijskich kin 29 października 2026 roku. O polskiej dacie premiery tej produkcji nic na razie nie wiemy.

Źrodło: Dark Horizons