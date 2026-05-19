Hello Kitty dostaje pełny metraż. Poznajcie szczegóły filmu Warner Bros.

New Line Cinema i Warner Bros. Pictures Animation ogłosiły kinowy debiut w Hollywood postaci Hello Kitty. Studia biorą się za realizację animacji, której główną bohaterką będzie mała kotka wymyślona przez japońską spółkę Sanrio w 1974 roku.

Projekt ma już swoich reżyserów. Uroczą kotkę na kinowe ekrany wprowadzą David G. Derrick Jr. i John Aoshima. Pierwszy z panów na swoim koncie ma Vaianę 2, a drugi Ultraman: Rising. Wśród producentów wymienić możemy Beau Flynn i Ramsey Naito. Aktualną wersję scenariusza pisze Jeff Chan. Ten był już wcześniej realizowany przez kilka osób, jednak wtedy nic nie wyszło z tych planów. Pierwsze pomysły na wprowadzenie Hello Kitty na duży ekran miały miejsce już prawie dekadę temu.

Jestem niezwykle zadowolony, że Hello Kitty od Sanrio zadebiutuje w Hollywood. Hello Kitty od dawna jest symbolem przyjaźni i mamy nadzieję, że ten film tylko poszerzy ten krąg przyjaźni na całym świecie

powiedział założyciel Sanrio, Shintaro Tsuji.

Pełnometrażowa animacja Hello Kitty trafi do kin 28 lipca 2028 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter

