New Line Cinema i Warner Bros. Pictures Animation ogłosiły kinowy debiut w Hollywood postaci Hello Kitty. Studia biorą się za realizację animacji, której główną bohaterką będzie mała kotka wymyślona przez japońską spółkę Sanrio w 1974 roku.

Projekt ma już swoich reżyserów. Uroczą kotkę na kinowe ekrany wprowadzą David G. Derrick Jr. i John Aoshima. Pierwszy z panów na swoim koncie ma Vaianę 2, a drugi Ultraman: Rising. Wśród producentów wymienić możemy Beau Flynn i Ramsey Naito. Aktualną wersję scenariusza pisze Jeff Chan. Ten był już wcześniej realizowany przez kilka osób, jednak wtedy nic nie wyszło z tych planów. Pierwsze pomysły na wprowadzenie Hello Kitty na duży ekran miały miejsce już prawie dekadę temu.