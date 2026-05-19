ABC zamawia nowy spin-off serialu "Chirurdzy" 0

W ABC powstaje nowy spin-off flagowego serialu Chirurdzy. Stacja zamówiła niezatytułowany na razie projekt osadzony w ramach tej popularnej serii.

Wczytywanie... kadr z serialu "Chirurdzy"

ABC poinformowało, że nowy spin-off Chirurgów wpisany jest w harmonogram na lata 2026-27. Serial będzie współtworzony przez oryginalną twórczynię i producentkę wykonawczą, Shondę Rhimes, wraz z Meg Marinis, która będzie także scenarzystką i producentką wykonawczą. W projekt zaangażowana jest także gwiazda Chirurgów, Ellen Pompeo, która objęła funkcję producentki wykonawczej.

Nowy projekt ABC będzie czwartą odsłoną tego uniwersum. Obok oryginalnego serialu Chirurdzy, którego emisja nadal trwa, powstały już dwa spin-offy – Prywatna praktyka i Jednostka 19. Oba zostały już zakończone.

Fabularne szczegóły nowego projektu są na razie znane tylko skrótowo. Wiemy jedynie, że jego akcja osadzona będzie poza Zachodnim Wybrzeżem lub dużym miastem. Niezatytułowany jeszcze serial ma być wstrząsającym dramatem skupiającym się na zespole medycznym pracującym w wiejskim szpitalu w zachodnim Teksasie.

Jestem niesamowicie podekscytowany możliwością rozszerzenia uniwersum "Chirurgów". Ta okazja ożywi nowe postacie i historie, które będą ucieleśniać to samo serce, emocje i więź, które widzowie kochają od ponad dwóch dekad, a wszystko to w moim rodzinnym stanie Teksas. Jestem bardzo wdzięczna Shondzie Rhimes za stworzenie tego dynamicznego świata i czuję się szczęśliwa, że mogę być jego częścią powiedziała współtwórczyni Meg Marinis.

Chirurdzy to najdłużej emitowany serial fabularny ABC w prime time. Zakończył on swój 22. sezon na początku tego miesiąca z łączną oglądalnością 5,99 miliona widzów.

Nowy spin-off zadebiutuje w połowie 2027 roku.

Źrodło: Comingsoon