Jacob Hair możliwym reżyserem pełnometrażowej animacji "Rick i Morty"

Jedna z najważniejszych i najdłużej emitowanych animowanych produkcji dla dorosłych Rick i Morty doczeka się filmu pełnometrażowego. Jacob Hair, który wyreżyserował kilkanaście odcinków prowadzi rozmowy na temat objęcia tego stanowiska przy nadchodzącej pełnometrażowej wersji hitu Adult Swim.

Na ten moment nie został przypisany żaden scenarzysta do projektu, ale producentem jest showrunner Scott Marder. Nie wiemy także, czy film, obecnie znany jako Rick and Morty: The Movie otrzyma pełnoprawną kinową premierę czy trafi bezpośrednio na streaming.

Hair dołączył do serialu w jego czwartym sezonie i wyreżyserował łącznie 26 odcinków. Pracował on także m.in. przy filmie Fineasz i Ferb: Fretka kontra Wszechświat.

Rozmowy o filmowej wersji tej marki zaczęły się w 2019 roku, gdy twórca Justin Roiland wyraził zainteresowanie stworzeniem filmu, który prawdopodobnie otrzyma kategorię R. Współtwórca serialu, Dan Harmon również mówił o prowadzeniu rozmów z Warner Bros. na ten temat.

Film jeśli powstanie ukaże osobną historię, nie zakłócając ciągłości serii, pozwalając nowym fanom i tym, którzy w ostatnich latach się wycofali, zanurzyć się w niej bez konieczności nadrabiania zaległości.

Animowany serial Rick i Morty obecnie zmierza do premiery 9. sezonu, który na Hulu i HBO Max zadebiutuje 25 maja 2026 roku.

