Proud, zdobywca nagrody głównej na międzynarodowym festiwalu Series Mania zadebiutuje już w piątek 12 czerwca na platformie HBO Max. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun serialu.

Nowe odcinki tej ośmioodcinkowej produkcji HBO Original będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 31 lipca.

Światowa premiera nowego polskiego serialu HBO Original Proud, wyprodukowanego przez TVN Warner Bros. Discovery odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli – Ignacy Liss.

Serial opowiada historię Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami?

Obsadę uzupełniają Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski oraz Paulina Holtz.

Reżyserem Proud jest Karol Klementewicz. Scenariusz napisali Klementewicz i Monika Pęcikiewicz.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl