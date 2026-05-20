John Cena w zwiastunie nowej komedii Netflix "Braciszek"

Netflix zaprezentował zwiastun swojej najnowszej komedii z gwiazdą Peacemakera w roli głównej. John Cena w filmie "Braciszek" prowadzi idealne życie, aż do momentu chaosu wprowadzonego przez jego młodszego brata.

Cenie portretującego bohatera imieniem Rudd partneruje Eric André, który wciela się w Marcusa. Obsadę uzupełniają Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon, Ben Ahlers, Bryce Gheisar i Pilot Bunch.

Braciszka wyreżyserował Matt Spicer, który na swoim koncie ma komediodramat Ingrid wyrusza na zachód. Pracował on na scenariuszu autorstwa Jarrada Paula i Andrew Mogela. Producentami są David Bernad z Middle Child Pictures oraz Ruben Fleischer.

Braciszek opowiada historię agenta nieruchomości (Cena), który wiedzie idealne życie – ma świetną pracę, kochającą rodzinę, a jego kariera jest w rozkwicie. To skrupulatnie zaplanowane życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy nagle pojawia się jego ekscentryczny młodszy brat. Sieje on chaos i wystawia na ciężką próbę każdy aspekt starannie zaplanowanego życia Rudda.

Cena miał z André na planie świetny kontakt. W jednym z niedawnych wywiadów zapytany o to, jak zachowuje powagę w starciu z André powiedział:

Pokazują tylko te sekundy, kiedy się nie śmiałem. Szczerze mówiąc, myślę, że świetnie się uzupełniamy. On ma niesamowite poczucie humoru, a ja jestem w tym niezłym doradcą.

Braciszek trafi na Netflix już 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Netflix, The Hollywood Reporter