Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki już w ten weekend! 1

Już w ten weekend w Zielonej Górze rozpocznie się dwunasta edycja Kozzi Film Festiwal. Uściślając festiwal ten narodził się w Kargowej i tam odbyły się jego trzy edycje, więc licząc je również, to już edycja 15.

Co roku to wyjątkowe wydarzenie zamienia Zieloną Górę w miejsce spotkań filmu, teatru i literatury. W programie znajdują się projekcje filmowe, spektakle, koncerty oraz inspirujące spotkania z wybitnymi aktorami, reżyserami i twórcami. To kilka dni pełnych sztuki, rozmów i niepowtarzalnej atmosfery w niezwykłych przestrzeniach w mieście i okolicznych miejscowościach.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 22-30 maja 2026 roku.

Przez piętnaście lat Kozzi Film Festiwal (początkowo KOZZI GANGSTA FILM) wypracował status i markę jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju. W tym roku przypada jubileuszowa edycja festiwalu. Patronami wydarzenia są nieżyjące kultowe postacie polskiego kina i teatru: Maciej Kozłowski, Andrzej Wajda i Ewa Dałkowska. Zaprezentowane będą ich retrospektywy oraz debata o filmach A. Wajdy z udziałem m.in. Daniela Olbrychskiego i Łukasza Maciejewskiego.

Główną ideą Festiwalu jest docenienie i promowanie aktorów drugoplanowych. O nagrodę KLAPS 2025 im. M. Kozłowskiego za najlepszą kreację drugoplanową w polskim filmie fabularnym powalczą nominowani:

Aktorzy ci zapowiedzieli swój udział w festiwalu. Z widzami spotkają się również goście specjalni: Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Jerzy Radziwiłowicz i Wiktor Zborowski.

Źrodło: festiwal.norwid.net.pl/