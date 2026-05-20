"Władcy Wszechświata" - finalny zwiastun widowiska Amazona 0

Amazon MGM Studios na dwa tygodnie przed kinową premierą prezentuje ostatni zwiastun oczekiwanego widowiska Władcy Wszechświata. Materiał ten daje widzom najlepszy jak dotąd pogląd na Skeletora i He-Mana.

Wczytywanie... fragment plakatu

W porównaniu z wcześniejszymi materiałami, finalna zapowiedź jest najbardziej dynamiczna. Równie dużo uwagi poświęcono zarówno Adamowi, He-Manowi, jak i jego wrogowi, Skeletorowi. Jestem diabłem, ale chcę być bogiem, mówi Skeletor w zwiastunie wyzwalając terror na Eternii. Zaprezentowany materiał kończy się ekscytującym starciem między He-Manem a Skeletorem.

W filmie występują m.in. Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Jared Leto jako Skeletor, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms i Kristen Wiig jako Roboto.

Poznamy historię 10-letniego księcia Adama, który rozbił się na Ziemi w statku kosmicznym i został oddzielony od swojego magicznego Miecza Mocy – jedynego połączenia z jego domem na Eterni. Po wyśledzeniu go prawie dwie dekady później książę Adam zostaje zabrany z powrotem w kosmos, aby bronić swojej rodzinnej planety przed złymi siłami Szkieletora. Aby jednak pokonać tak potężnego złoczyńcę, książę Adam będzie musiał najpierw odkryć tajemnice swojej przeszłości i stać się He-Manem: najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie!

Władcy Wszechświata wyreżyserował Travis Knight, a scenariusz napisali Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee i David Callaham.

Film wejdzie do kin 5 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Amazon MGM Studios