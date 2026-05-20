"Testamenty", czyli kontynuacja "Opowieści podręcznej" z odnowieniem na 2. sezon 0

Jeszcze przed finałem pierwszego sezonu serialu Testamenty, Hulu podjęło decyzję o odnowieniu sequela Opowieści podręcznej na drugi sezon. Dotychczas projekt ten odnotował dobre wyniki, gromadząc ponad 45 milionów godzin streamingu na całym świecie od dnia premiery 8 kwietnia tego roku. Zebrał też pozytywne recenzje.

Wczytywanie... kadr z serialu "Testamenty"

Według podanych w sieci informacji Testamenty zgromadziły ponad 11 milionów godzin streamingu na całym świecie w pierwszych ośmiu dniach. Co bardziej imponujące, oglądalność wzrosła o 76% do ósmego odcinka w porównaniu do premiery.

Akcja Testamentów rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z serialu Opowieść podręcznej. To dramatyczna opowieść o dojrzewaniu w Gileadzie. Poznajemy dwie nastolatki: Agnes Mackenzie (Chase Infiniti), która jest obowiązkowa i pobożna oraz Daisy (Lucy Halliday), nowo przybyłą i nawróconą spoza granic Gileadu. Przemierzając pozłacane korytarze elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon ciotki Lydii (Ann Dowd), miejsca, gdzie posłuszeństwo jest brutalne i zawsze z boskim usprawiedliwieniem, ich więź staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W obsadzie serialu znajdują się także Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.

Bruce Miller, który zaadaptował Opowieść podręcznej Margaret Atwood na potrzeby telewizji, pełni rolę twórcy, producenta wykonawczego i showrunnera Testamentów.

Finał pierwszego sezonu będzie miał swoją premierę 27 maja 2026 roku. Data premiery drugiego nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon