Jenna Ortega to jedna z najszybciej rozwijących się młodych aktorek. Po sukcesie Wednesday i Beetlejuice Beetlejuice po raz pierwszy łączy ona swe siły z wizjonerskim francuskim reżyserem Leosem Caraxem.

Jenna Ortega, kadr z filmu "Beetlejuice Beetlejuice"

Siódmy pełnometrażowy film w karierze Caraxa nosić będzie tytuł Lily May B. Zdjęcia do niego ruszą dopiero wiosną przyszłego roku. Projekt ten został zaprezentowany w Cannes. Uznany został za jeden z najbardziej ekscytujących. Pochodzi on od jednego z czołowych francuskich producentów, Hugo Sélignaca z Chi-Fou-Mi Productions.

Na podstawie zagadkowego opisu projekt ten można opisać jako dystopijny, surrealistyczny film drogi. Oto on:

Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka, młoda kobieta i chłopiec. Każdy z nich skrywa sekret zbyt ciężki, by go udźwignąć. Spotykają się w świecie przypominającym upadek cywilizacji i razem podróżują motocyklem przez puste miasta, opustoszałe autostrady i stare lasy. W trakcie podróży napotykają wiele niebezpieczeństw, ale nie cofają się. Ich celem jest odnalezienie własnej tożsamości i miejsca, które będzie "ich".

Carax, którego dorobek obejmuje takie filmy jak Holy Motors i Kochankowie z Pont-Neuf, tak w enigmatyczny sposób zapowiedział swój nowy film:

Dawno, dawno temu to nas zniszczyło i to właśnie utrzymało nas przy życiu.

Grafika, którą Carax przedstawił, wskazuje, że film będzie miał wyostrzony i oniryczny styl wizualny, podobny do jego wcześniejszych prac. Znajduje się ona poniżej:

Źrodło: Variety