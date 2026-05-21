Netflix prezentuje zwiastun 2. sezonu serialu "Awatar: Ostatni władca wiatru" - Czy Aang opanuje żywioł ziemi?

Netflix na miesiąc przed premierą wyczekiwanego drugiego sezonu aktorskiego serialu Awatar: Ostatni władca wiatru zaprezentował pełen akcji zwiastun.

Serial opowiada o młodym Avatarze – Aangu – który musi opanować cztery żywioły: wodę, ziemię, ogień i powietrze, aby przywrócić równowagę w świecie zagrożonym przez Naród Ognia. Twórcy zapowiadają, że drugi sezon będzie znacznie bardziej intensywny. By zakończyć wojnę, Aang musi opanować żywioł ziemi, ale w Królestwie Ziemi drugim polem bitwy jest polityka, pełna sekretów i tajnych układów.

Produkcja Netflix to aktorska adaptacja animowanego serialu stworzonego przez Michaela Dante DiMartino i Bryana Konietzko dla Nickelodeon.

Fabuła 2. sezonu rozpoczyna się po zwycięstwie w Plemieniu Wody Północy. Aang, Katara i Sokka wyruszają w niebezpieczną podróż do Ba Sing Se, by przekonać Króla Ziemi do wsparcia w walce przeciwko potężnemu Ozaiowi. To właśnie tam Aang spotka Toph i rozpocznie naukę magii ziemi. Toph debiutuje w tym sezonie. Jest mistrzynią magii ziemi. Wciela się w nią Miya Cech.

W głównych rolach powracają: Gordon Cormier jako Aang, Kiawentiio jako Katara, Ian Ousley jako Sokka oraz Dallas Liu jako Zuko, a także Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh) oraz Daniel Dae Kim (Ognisty Władca Ozai).

Awatar: Ostatni władca wiatru z 2. sezonem zadebiutuje na Netflix już 25 czerwca 2026 roku. Ten liczy 7 odcinków. Jest więc krótszy o jeden epizod, ale ogólny czas jego trwania ma być dłuższy.

Źrodło: Netflix, TV Line