Prokurator Bilski powraca z nową sprawą. Netflix prezentuje zwiastun filmu "Kolory Zła: Czerń"

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun filmu Kolory zła: Czerń. To druga adaptacja streamera na podstawie popularnej serii kryminałów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Pierwsza Kolory zła: Czerwień stała się międzynarodowym hitem.

Jakub Gierszał, kadr z filmu "Kolory zła: Czerń"

Kolory zła: Czerń skupiają swą fabułę na nowej kryminalnej zagadce. Kiedy z sennego kaszubskiego miasteczka znika chłopiec sprawę dostaje nowo przeniesiony prokurator Bilski (w tej roli powraca Jakub Gierszał). Śledczy szybko zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawnym, tajemniczym zaginięciem.

Reżyserem i scenarzystą Czerni jest Adrian Panek. Te same funkcje sprawował on przy Czerwieni. Obsadę uzupełniają: Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Swieżewski i Adam Bobik.

Premiera filmu Kolory zła: Czerń już 10 czerwca 2026 roku, tylko w Netflixie.

Akcja pierwszego filmu Kolory zła: Czerwień miała miejsce w Trójmieście. Trójmiejska plaża staje się miejscem dramatycznego odkrycia, gdy morze wyrzuca na brzeg ciało młodej dziewczyny. Nietypowe okaleczenia ofiary wskazują na morderstwo. Na czele dochodzenia staje ambitny i nieustępliwy prokurator, Leopold Bilski. W śledztwo angażuje się też matka ofiary, sędzia Helena Bogucka. Wszystkie tropy prowadzą do jednego z nadmorskich klubów, który okazuje się być związany ze sprawą morderstwa kobiety sprzed 15 lat. Z gromadzonych w trakcie śledztwa informacji i zatajonych przez lata dowodów powoli wyłania się mroczne oblicze przestępczego Trójmiasta.

Źrodło: Netflix