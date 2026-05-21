Michael Bay pracuje nad filmem o amerykańskiej wojnie z Iranem

Universal Pictures i reżyser Michael Bay współpracują przy filmie fabularnym opowiadającym o wydarzeniach podczas tegorocznej wojny amerykańsko-irańskiej, a konkretnie o operacji Epic Fury.

Na początku kwietnia, miesiąc po rozpoczęciu wojny, amerykańskie wojsko przeprowadziło dużą i udaną operację ratunkową w górach Zagros w Iranie po zestrzeleniu myśliwca F-15E Strike Eagle. Jeden z pilotów został szybko ewakuowany, drugi jednak utknął w wspomnianych górach. Film przedstawi wyścig z czasem, w którym amerykańscy komandosi i irańskie siły próbują pierwsi dotrzeć do ocalałego lotnika. Ostatecznie, Amerykanom udało się uratować również drugiego pilota. Donald Trump określił tę akcję jako jedną z największych i najbardziej zuchwałych misji ratunkowych w historii USA.

Historia ta zwóciła uwagę reżysera, który na swoim koncie ma takie wysokobudżetowe produkcje jak seria Transformers czy wojenny Pearl Harbor. Jego ostatnim dziełem jest akcyjniak Ambulans.

Podstawą scenariusza jest nadchodząca książka autorstwa Mitchella Zuckoffa o tym wydarzeniu, którą HarperCollins opublikuje w 2027 roku. Zostanie ona wykorzystana jako materiał źródłowy.

Bay, Scott Gardenhour i Erwin Stoff będą producentami wykonawczymi niezatytułowanego jeszcze projektu.

Źrodło: PAP