"Emily w Paryżu" zakończy się 6. sezonem 0

Popularny serial Netflix Emily w Paryżu dobiega końca. Streamer ogłosił, że szósty sezon będzie ostatnim. Przedłużenie nastąpiło na początku tego roku, około miesiąca od premiery piątej serii, która miała miejsce w drugiej połowie grudnia 2025 roku. Wtedy jednak nie dostaliśmy żadnej informacji o końcu produkcji.

kadr z serialu "Emily w Paryżu"

Zdjęcia do nadchodzącego sezonu już trwają. Gwiazda serialu Lily Collins przekazała w mediach społecznościowych fanom serdeczne przesłanie, doceniając ostatni okres serialu. Materiał możecie zobaczyć TUTAJ. Na nagraniu widać także Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucasa Bravo, Luciena Laviscounta, Samuela Arnolda, Bruno Gouery'ego i Williama Abadie.

Po sześciu niezapomnianych latach grania Emily Cooper, jestem tu, by podzielić się tym, że nadchodzący szósty sezon będzie naszym finałem. Szósty sezon przyniesie ci wszystko, co kochasz w serialu i będzie ostatnim rozdziałem przygody Emily na całe życie. Cała nasza obsada i ekipa wkładają serca, by ten sezon pożegnalny był fantastycznym […] powiedziała Collins.

Netflix podzielił się także ekscytującymi informacjami o ostatnim sezonie. Jego akcja początkowo będzie rozgrywać się w Grecji, potem Emily wyjedzie do Monako, a następnie wróci do Paryża.

Data premiery finałowego sezonu Emily w Paryżu nie została jeszcze podana przez Netflix.

Źrodło: ComingSoon