W sieci pojawił się zwiastun dobrze zapowiadającego się thrillera z elementami gotyckiego horroru Victorian Psycho. Produkcja swoją premierę miała dziś na festiwalu w Cannes.

Akcja filmu osadzona jest w gotyckiej Anglii z okresu epoki wiktoriańskiej. Opowiedziana historia ma być brutalna i mroczna.

Maika Monroe wciela się w ekscentryczną guwernantkę Winifred Notty, która przybywa do odległego domu Ensor gotowa, by odegrać idealną wiktoriańską guwernantkę. Sumiennie udziela korepetycji swoim podopiecznym, Drusilli i Andrew, opowiada im bajki na dobranoc i tylko żartuje o… jedzeniu dzieci. Jest dziwna i niepokojąca, ale dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Im dłużej czasu kobieta spędza w ponurych murach posiadłości i im więcej dowiaduje się o perwersjach rodziny Poundsów, tym więcej problemów ma z realizacją swojego planu i stopniowo popada w szaleństwo. Personel zaczyna niewytłumaczalnie znikać, a na terenie posiadłości zaczyna dochodzić do niepokojących wydarzeń.

Film oparty jest na powieści scenarzystki Virginii Feito o tym samym tytule. W rolach głównych występują także Jason Isaacs jako pan Pounds, Thomasin McKenzie jako pani Lamb, Amy De Bhrún jako pani Fancey, Jacobi Jupe jako Andrew oraz Ruth Wilson. Reżyserem jest Zachary Wigon, a producentami są Dan Kagan i Sebastien Raybaud.

Film ma trafić do kin jesienią tego roku. Polska data debiutu nie jest na razie znana.

Źrodło: Bleecker Street, Dark Horizons