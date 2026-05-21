Najdroższa pomyłka Hollywood? Film za 150 mln dolarów tonie w box office

Hollywood ma nowego kandydata do miana największej katastrofy box office w historii. Desert Warrior, widowiskowy film historyczny z Anthonym Mackiem i Benem Kingsleyem, mimo gigantycznego budżetu wynoszącego 150 milionów dolarów, zarobił do tej pory zaledwie…

742 tysięcy dolarów na całym świecie.

Produkcja, której akcja rozgrywa się w VII-wiecznej Arabii, opowiada historię księżniczki Hind (Aiysha Hart), walczącej przeciwko imperatorowi Kisrze granemu przez Bena Kingsleya. W jej misji pomaga legendarny bandyta Hanzala, w którego wciela się Anthony Mackie. Film miał być epickim widowiskiem na miarę Bravehearta, ale zamiast hitu otrzymaliśmy jedną z największych finansowych porażek ostatnich lat.

Według danych Box Office Mojo film osiągnął jedynie 704 tys. dolarów w USA i zaledwie 37 tys. dolarów z rynków międzynarodowych. Dla porównania – aby wyjść na zero, Desert Warrior musiałby zarobić około 375 milionów dolarów.

Za produkcję odpowiadało MBC Studios, należące do saudyjskiego giganta medialnego kontrolowanego przez księcia Mohammeda bin Salmana. Problemy zaczęły się jednak jeszcze przed premierą. Zdjęcia zakończono już w 2022 roku, ale film utknął w postprodukcji na ponad cztery lata. Reżyser Rupert Wyatt (Geneza Planety Małp) miał nawet opuścić projekt z powodu konfliktów kreatywnych dotyczących ostatecznego montażu.

Fatalne wyniki testowych pokazów sprawiły, że film wielokrotnie przemontowywano, a największe hollywoodzkie studia zaczęły unikać dystrybucji. Sony i Apple TV+ nie były przekonane do sukcesu projektu, a część producentów uważała temat za zbyt kontrowersyjny w kontekście napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Krytycy również nie pozostawili na filmie suchej nitki. Desert Warrior ma jedynie 25% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes oraz ocenę 3,7/10 w serwisie IMDb. Choć rekord największej finansowej porażki nadal należy prawdopodobnie do Marvels, które według szacunków mogło przynieść Disneyowi ponad 700 milionów dolarów strat, Desert Warrior już teraz zapowiada się na jedną z najbardziej spektakularnych klap w historii kina.

Źrodło: Deadline