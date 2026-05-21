Po Homelanderze czas na DC? Fani widzą Antony'ego Starra w roli kultowego złoczyńcy

Antony Starr po latach wcielania się w brutalnego Homelandera w serialu The Boys, oficjalnie pożegnał się z jedną z najbardziej ikonicznych ról telewizyjnych ostatnich lat. Finał 5. sezonu zakończył historię psychopatycznego superbohatera w wyjątkowo krwawy sposób, ale fani już wiedzą, gdzie chcieliby zobaczyć aktora następnym razem.

Internet oszalał na punkcie pomysłu, by Starr dołączył do uniwersum DC jako Reverse-Flash — legendarny wróg Flasha i jeden z najbardziej niebezpiecznych złoczyńców w historii komiksów. Dyskusja wybuchła po wpisie znanego insidera My Time To Shine Hello, który zapytał fanów, jaką rolę aktor powinien zagrać po zakończeniu.

Choć pytanie dotyczyło MCU, odpowiedź fanów była niemal jednogłośna — DC i Reverse-Flash. W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy sugerujących, że Starr idealnie pasowałby do roli Eobarda Thawne’a. Wielu internautów uważa, że jego charyzma, intensywność i umiejętność grania bezwzględnych antagonistów czynią go wręcz stworzonym do tej postaci.

Jedno jest pewne — po sukcesie Homelandera widzowie nie chcą, by Antony Starr porzucił role czarnych charakterów. Wręcz przeciwnie — wielu uważa, że jego najlepszy komiksowy występ może dopiero nadejść.

Źrodło: ComingSoon