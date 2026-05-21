Kultowy detektyw wraca! BBC przygotowuje nowy serial po sukcesie trylogii 0

Legendarny detektyw Hercule Poirot wraca na ekrany. BBC oficjalnie pracuje nad nowym serialem poświęconym — kultowemu belgijskiemu śledczemu. Produkcja ma być dużym, wielosezonowym projektem i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów kryminałów na całym świecie.

O prawa do serialu walczyło kilka platform streamingowych i stacji telewizyjnych, jednak ostatecznie projekt trafił do BBC. Za produkcję odpowiada studio Mammoth Screen we współpracy z Agatha Christie Limited. To właśnie ta firma wcześniej stworzyła popularne adaptacje Christie.

Scenariusz nowej wersji przygód Poirota napisze Benji Walters, znany między innymi z serialu Noughts + Crosses. Twórcy zapowiadają świeże spojrzenie na postać słynnego detektywa, choć szczegóły fabuły są na razie utrzymywane w tajemnicy.

Według pierwszych informacji zdjęcia mają rozpocząć się latem 2026 roku w Liverpoolu oraz północno-zachodniej Anglii. Premiera planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Największą zagadką pozostaje jednak obsada. BBC wciąż szuka aktora, który wcieli się w Poirota. Poprzeczka jest ustawiona niezwykle wysoko — wcześniej detektywa grali m.in. David Suchet w kultowym serialu, w oraz Kenneth Branagh, czy John Malkovich w filmach.

Źrodło: Deadline