IMAX może zostać sprzedany. Media i streamingowi giganci zainteresowani 0

IMAX może wkrótce zmienić właściciela. Firma stojąca za najbardziej rozpoznawalnym formatem kin premium rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi kupcami z branży rozrywkowej. Choć negocjacje mają znajdować się dopiero na wczesnym etapie, sama informacja już wywołała ogromne poruszenie zarówno w Hollywood, jak i na giełdzie.

Wczytywanie...

Od lat IMAX pozostaje symbolem widowiskowego kina — ogromne ekrany, zaawansowany dźwięk i specjalnie przygotowane wersje filmów sprawiły, że format stał się kluczowym elementem największych premier. W czasach, gdy tradycyjne kina walczą o widza ze streamingiem, seanse premium okazują się jednym z najważniejszych motorów napędowych box office’u.

To właśnie dzięki takim hitom jak Avatar: Ogień i popiół czy Projekt Hail Mary firma umocniła swoją pozycję na rynku. Coraz więcej widzów decyduje się dopłacić za bardziej immersyjne doświadczenie, a studia filmowe coraz częściej projektują swoje największe produkcje właśnie z myślą o ekranach IMAX.

Wieści o możliwej sprzedaży natychmiast odbiły się na rynku finansowym — akcje spółki wyraźnie wzrosły po publikacji doniesień. Inwestorzy widzą potencjał w przejęciu firmy przez jednego z gigantów branży medialnej lub streamingowej, co mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć znaczenie premiumowych formatów w świecie kina.

Spekulacje na temat przyszłości IMAX pojawiały się już wcześniej. Podczas spotkania z inwestorami pod koniec 2025 roku prezes firmy, Rich Gelfond, podkreślił, że spółka jest wyjątkowo wartościowym graczem — zarówno jako niezależna firma giełdowa, jak i część większego koncernu rozrywkowego.

Na ten moment IMAX oficjalnie nie skomentował informacji o potencjalnej sprzedaży. Jeśli jednak rozmowy nabiorą tempa, może to oznaczać jedną z najciekawszych transakcji w branży entertainment ostatnich lat.

Źrodło: The Wall Street Journal