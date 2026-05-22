Tom Hardy wyrzucony z serialu "Strefa gangsterów"? Przecieki o konflikcie 0

Wokół przyszłości Toma Hardy'ego w serialu Strefa gangsterów robi się coraz goręcej. Według najnowszych doniesień aktor ma nie wrócić do potencjalnego 3. sezonu produkcji, a powodem mają być napięcia i konflikty za kulisami.

Wczytywanie...

Branżowy serwis Puck News twierdzi, że studio nie planuje dalszej współpracy z Hardym po sezonie 2. Źródła wskazują na liczne spięcia z producentami serialu — szczególnie z Davidem C. Glasserem oraz Jezem Butterworthem.

Według raportu problemy miały narastać od miesięcy. Hardy podobno regularnie spóźniał się na plan i próbował ingerować w scenariusz, zmieniając dialogi oraz kierunek niektórych scen. Aktor miał być także niezadowolony z faktu, że serial coraz mocniej skupiał się na innych bohaterach, a nie wyłącznie na jego postaci.

Atmosfera miała stać się tak napięta, że Butterworth — jak podają źródła — rozważał nawet odejście z produkcji. Na ten moment Paramount+ nie wydał żadnego oficjalnego komentarza w sprawie przyszłości Hardy’ego ani samego 3. sezonu. Warto podkreślić, że kontynuacja serialu nie została jeszcze formalnie potwierdzona.

Mimo kontrowersji drugi sezon Strefy gangsterów jest już w drodze. Produkcja została przedłużona w czerwcu 2025 roku, zaledwie kilka tygodni po finale pierwszej odsłony. Jeden z producentów wykonawczych serialu, Guy Ritchie, zdradził wcześniej, że nowe odcinki mają trafić do widzów jeszcze przed końcem roku.

Strefa gangsterów opowiada historię Harry’ego Da Souzy — bezwzględnego człowieka pracującego dla rodziny przestępczej Harriganów.

Źrodło: Comingsoon