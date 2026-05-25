Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sebastian Stan pracuje nad charakteryzacją Dwóch Twarzy w "Batmanie 2" 0

Wszystko wskazuje na to, że w "The Batman: Part II" widzowie zobaczą pełnoprawną przemianę Harveya Denta w kultowego złoczyńcę nazywającego się Dwie Twarze!

Wczytywanie...

W rozmowie z "Deadline" Sebastian Stan zdradził, że wkrótce wyrusza do Londynu, gdzie rozpoczynają się zdjęcia do kontynuacji filmu "The Batman". Aktor został wcześniej potwierdzony jako odtwórca roli Harveya Denta, prokuratora okręgowego Gotham, który po tragicznym oszpeceniu staje się jednym z najbardziej ikonicznych przeciwników Batmana.

Najciekawsze wydają się jednak nowe szczegóły dotyczące samej transformacji bohatera. Stan przyznał, że współpracuje już z zespołem charakteryzacji nad wyglądem deformacji Dwóch Twarzy. To praktycznie potwierdza, że sequel nie ograniczy się wyłącznie do przedstawienia Denta jako polityka balansującego na granicy moralności, lecz pokaże jego pełną przemianę w złoczyńcę. Aktor stwierdził również, że w filmie zagra "wiele ról", co można interpretować jako odniesienie do rozdwojonej osobowości postaci.

Robert Pattinson powróci oczywiście jako Bruce Wayne/Batman. W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Charles Dance, Brian Tyree Henry, Andy Serkis, Sebastian Koch, Jayme Lawson oraz Gil Perez-Abraham.

Produkcja filmu ma ruszyć pełną parą już w przyszłym tygodniu. Próby i prace drugiej ekipy odbywają się obecnie w Liverpoolu. Premierę "The Batman: Part II" zaplanowano na 1 października 2027 roku.

Źrodło: Deadline