Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

DreamWorks szykuje kolejny film o Shreku! 1

Bardzo interesujące wiadomości dla wszystkich fanów studia DreamWorks. Według nowych informacji w przygotowaniu znajduje się nie tylko zapowiedziany już "Shrek 5", ale również szósta odsłona cyklu.

Wczytywanie...

Doniesienia pochodzą od aktora komediowego Dana Carveya, który w podcaście "Fly on the Wall" zdradził, że rozmawiał z Mike'em Myersem. Gwiazdor użyczający głosu Shrekowi miał powiedzieć wprost, że "robimy jeszcze dwa".

Najpewniej jednym z projektów jest oficjalnie zapowiedziany już "Shrek 5", którego premiera została niedawno przesunięta z lipca 2026 roku na 30 czerwca 2027 roku. Produkcja ma zakończyć niemal 17-letnią przerwę od czasu premiery "Shrek Forever", który przez lata uchodził za finał całej historii.

W nowej odsłonie powrócą główne gwiazdy serii, czyli Mike Myers jako Shrek, Cameron Diaz jako Fiona oraz Eddie Murphy jako Osioł. Jedną z największych nowości obsadowych będzie udział Zendayi, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony. Na ten moment nie wiadomo, czy do obsady wróci Antonio Banderas jako Kot w Butach, czyli jedna z najpopularniejszych postaci całego uniwersum.

Za reżyserię piątej części odpowiadają Walt Dohrn, Conrad Vernon oraz Brad Ableson. Studio nie ujawniło jeszcze, kiedy mogłyby ruszyć prace nad "Shrekiem 6".

Źrodło: darkhorizons.com