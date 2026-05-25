DreamWorks szykuje kolejny film o Shreku! 1
Bardzo interesujące wiadomości dla wszystkich fanów studia DreamWorks. Według nowych informacji w przygotowaniu znajduje się nie tylko zapowiedziany już "Shrek 5", ale również szósta odsłona cyklu.
Doniesienia pochodzą od aktora komediowego Dana Carveya, który w podcaście "Fly on the Wall" zdradził, że rozmawiał z Mike'em Myersem. Gwiazdor użyczający głosu Shrekowi miał powiedzieć wprost, że "robimy jeszcze dwa".
Najpewniej jednym z projektów jest oficjalnie zapowiedziany już "Shrek 5", którego premiera została niedawno przesunięta z lipca 2026 roku na 30 czerwca 2027 roku. Produkcja ma zakończyć niemal 17-letnią przerwę od czasu premiery "Shrek Forever", który przez lata uchodził za finał całej historii.
W nowej odsłonie powrócą główne gwiazdy serii, czyli Mike Myers jako Shrek, Cameron Diaz jako Fiona oraz Eddie Murphy jako Osioł. Jedną z największych nowości obsadowych będzie udział Zendayi, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony. Na ten moment nie wiadomo, czy do obsady wróci Antonio Banderas jako Kot w Butach, czyli jedna z najpopularniejszych postaci całego uniwersum.
Za reżyserię piątej części odpowiadają Walt Dohrn, Conrad Vernon oraz Brad Ableson. Studio nie ujawniło jeszcze, kiedy mogłyby ruszyć prace nad "Shrekiem 6".
Źrodło: darkhorizons.com
Ciekawe. I to aż dwie kolejne części! Zobaczymy czy będą, bo ta piąta już przesuwana. Kibicuje, by się ukazały. Shrek to seria, która trzyma nadal poziom. Czwórka była trochę słabsza od poprzedniczek, ale nadal niezła.