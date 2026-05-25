Pierwsze ujęcia z rebootu "Słonecznego patrolu". Stephen Amell przejmuje schedę po Davidzie Hasselhoffie! 0

Stacja FOX oraz aktor Stephen Amell zaprezentowali pierwsze materiały z rebootu kultowego serialu "Słoneczny patrol". Krótki, 15-sekundowy teaser ujawnia nowe wcielenie popularnej franczyzy, która tym razem skupi się na dorosłym Hobiem Buchannonie, synu legendarnego Mitcha, granego niegdyś przez Davida Hasselhoffa.

Stephen Amell wciela się w Hobiego, obecnie kapitana "Słonecznego patrolu", który podążył śladami ojca. Punktem wyjścia dla fabuły będzie pojawienie się Charlie, czyli jego córki, o której bohater wcześniej nie wiedział. Dziewczyna chce kontynuować rodzinne dziedzictwo i dołączyć do zespołu ratowników u boku ojca.

W teaserze pojawiają się również Brooks Nader, Jessica Belkin oraz Livvy Dunne. W obsadzie znaleźli się także Shay Mitchell, Hassie Harrison, Noah Beck i Thaddeus LaGrone.

Dla fanów oryginalnej serii przygotowano również element nostalgiczny, bowiem do swoich dawnych ról powrócą David Chokachi jako Cody Madison oraz Erika Eleniak jako Shauni McClain.

Za reżyserię odcinka pilotowego odpowiada McG. Produkcja realizowana jest w Los Angeles i potrwa do lipca. Premiera serialu planowana jest na styczeń przyszłego roku.

Źrodło: FOX